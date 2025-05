RENK Aktie News: RENK am Mittag gefragt

RENK im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 54,10 EUR zu.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 54,10 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 54,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 448.198 Stück.

Am 02.05.2025 markierte das Papier bei 54,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 0,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 67,27 Prozent Luft nach unten.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,586 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 43,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 26.03.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 362,17 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 213,94 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

