RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 69,43 EUR nach.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 69,43 EUR nach. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 66,07 EUR. Bei 69,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.166.906 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 2,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 292,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 946,58 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 272,62 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

