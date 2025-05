RENK Aktie News: RENK am Vormittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 68,84 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 68,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 68,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 269.714 RENK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 74,28 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 946,58 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,71 Prozent auf 272,62 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 237,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

