RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 67,46 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 67,46 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 67,49 EUR. Bei 66,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.516 RENK-Aktien.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,75 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 946,58 EUR je RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 14.05.2025 vor. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 272,62 Mio. EUR – ein Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

