RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 64,94 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 64,94 EUR nach oben. Bei 65,48 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 902.486 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,48 EUR erreichte der Titel am 20.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 946,58 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 193,94 Mio. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie mit neuem Rekord: Deutsche Bank Research und Berenberg sehen höheres Kursziel für RENK

RENK-Aktie mit neuen Rekordhoch: JPMorgan verdoppelt Kursziel für Rüstungskonzern

Aktien von RENK, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben