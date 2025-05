RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 63,53 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 63,53 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 64,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 229.662 RENK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 258,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,594 EUR belaufen. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 946,58 EUR.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

