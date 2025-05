Notierung im Blick

RENK Aktie News: RENK springt am Mittag hoch

21.05.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,7 Prozent im Plus bei 69,59 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 69,59 EUR nach oben. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 70,83 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.303.611 RENK-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 70,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 946,58 EUR angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 14.05.2025. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 272,62 Mio. EUR – ein Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net

