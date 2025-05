RENK Aktie News: RENK am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 69,32 EUR.

Die RENK-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 69,32 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 67,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,96 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.073.834 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,46 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,594 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 946,58 EUR an.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

