RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von RENK zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 80,14 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 80,14 EUR. Bei 85,70 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 80,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.733.472 RENK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 85,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 352,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,594 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,44 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 272,62 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 193,94 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

