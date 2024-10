RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RENK

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 20,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,8 Prozent auf 20,41 EUR nach. Bei 20,12 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 412.446 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,449 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,42 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 01.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,36 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Aufwind: Rüstungswerte profitieren von Nahost-Spannungen - Reise-Aktien belastet

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Handel in Frankfurt: SDAX im Minus