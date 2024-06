RENK Aktie News: RENK am Vormittag gefragt

So entwickelt sich RENK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,54 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 26,54 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 26,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 26,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.614 RENK-Aktien den Besitzer.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,443 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,90 EUR an.

Am 15.05.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von RENK rechnen Experten am 19.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

