RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 26,34 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 26,34 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 26,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.991 RENK-Aktien umgesetzt.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,443 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 15.05.2024 vor.

RENK wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 19.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je RENK-Aktie.

