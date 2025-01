RENK Aktie News: RENK tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 20,72 EUR ab.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 20,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 20,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 251.884 RENK-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,435 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,82 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,980 EUR je Aktie.

