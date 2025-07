RENK Aktie News: RENK gibt am Donnerstagnachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 72,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 72,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,00 EUR aus. Bei 73,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 1.164.276 Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 16,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 75,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,80 EUR je RENK-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 14.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 193,94 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

