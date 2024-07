RENK Aktie News: RENK tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich RENK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 25,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 25,70 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 25,44 EUR. Bei 26,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.614 RENK-Aktien.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,445 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,90 EUR je RENK-Aktie an.

RENK gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte RENK am 13.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungsaktien wie RENK und HENSOLDT springen nach Konkurrenzzahlen an

XETRA-Handel SDAX nachmittags mit Abgaben

XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Dienstagmittag