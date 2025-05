RENK Aktie News: RENK wird am Montagvormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 56,37 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 56,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 55,81 EUR. Bei 57,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.923 Stück gehandelt.

Bei 60,10 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 68,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,588 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,58 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 362,17 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 213,94 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie: Experten empfehlen RENK im April mehrheitlich zum Kauf

Nach Höhenflug: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Kursrücksetzern

RENK-Aktie trotzt Abstufung durch Hauck Aufhäuser und legt zu