RENK Aktie News: RENK gibt am Freitagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 58,78 EUR ab.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 58,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 58,57 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 334.527 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 60,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,588 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 46,58 EUR.

Am 26.03.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 362,17 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213,94 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

