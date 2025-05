RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RENK

So entwickelt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 54,65 EUR.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 54,65 EUR. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 52,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.010.332 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 60,10 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,97 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 67,60 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,588 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 46,58 EUR.

Am 26.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

