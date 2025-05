RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 59,23 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 59,23 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 58,77 EUR. Bei 59,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.791 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 70,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,588 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 46,58 EUR.

Am 26.03.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,11 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 362,17 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie: Experten empfehlen RENK im April mehrheitlich zum Kauf

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. holen Abschläge auf: Unsicherheit um Kanzlerwahl und Infrastrukturpaket

RENK-Aktie trotzt Abstufung durch Hauck Aufhäuser und legt zu