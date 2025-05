RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 54,91 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 54,91 EUR zu. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 55,20 EUR zu. Mit einem Wert von 54,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.602 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 60,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 210,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,588 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 46,58 EUR angegeben.

RENK ließ sich am 26.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,11 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 213,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungswerte stürzen ab - Aktien von RENK und HENSOLDT im Minus nach Rekordjagd

RENK-Aktie: Experten empfehlen RENK im April mehrheitlich zum Kauf

Nach Höhenflug: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Kursrücksetzern