RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Montagmittag fester

Kurs der RENK

Die Aktie von RENK zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 23,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 23,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 23,31 EUR. Bei 23,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 166.493 RENK-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,464 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,50 EUR.

Am 13.08.2024 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 01.12.2025 dürfte RENK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,06 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart im Aufwind