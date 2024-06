RENK Aktie News: RENK am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 25,79 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 25,79 EUR zu. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 26,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.694 RENK-Aktien den Besitzer.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,445 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,90 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RENK am 13.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 19.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je RENK-Aktie belaufen.

