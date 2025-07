RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 71,63 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 71,63 EUR zu. Die RENK-Aktie legte bis auf 73,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.226.377 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,28 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,593 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,80 EUR je RENK-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 14.05.2025. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

