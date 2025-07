RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 71,00 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 71,00 EUR ab. Bei 71,00 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.008 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 17,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 75,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,587 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 57,80 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 272,62 Mio. EUR gegenüber 193,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

