RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK

So entwickelt sich RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 25,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 25,71 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 25,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.269 RENK-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,445 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,90 EUR.

Am 15.05.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2025.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Minus

Rheinmetall, RENK & Co.: Rüstungsaktien im Aufwind - neue Nato-Daten

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag stärker