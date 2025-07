RENK Aktie News: RENK am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 70,55 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 70,55 EUR. Bei 70,27 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 71,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 84.300 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. 21,84 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 74,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,08 EUR.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 193,94 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

