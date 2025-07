RENK Aktie News: RENK am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 70,77 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 70,77 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 71,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 69,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.332 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 74,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,587 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,58 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

