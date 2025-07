RENK Aktie News: RENK am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 71,59 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 71,59 EUR zu. Bei 72,29 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 388.207 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 85,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 16,72 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 75,27 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 14.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 272,62 Mio. EUR im Vergleich zu 193,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

