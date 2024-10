RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag gefragt

22.10.24 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 19,07 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 19,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 19,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.991 RENK-Aktien. RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,445 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,42 EUR aus. RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 01.12.2025 werfen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je RENK-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RENK-Aktie Börse Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten Kursgewinne bei HENSOLDT-Aktie und RENK-Aktie dank Hochstufungen thyssenkrupp-Aktie trotzdem in Rot: Rüstungsgüter gehen wieder in die Türkei - thyssenkrupp-Tochter dabei

