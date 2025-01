RENK Aktie News: RENK am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,88 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 23,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 361.029 RENK-Aktien umgesetzt.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,435 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,82 EUR an.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,980 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

