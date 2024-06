RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag höher

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,44 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 27,44 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,76 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,76 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.687 Stück gehandelt.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,443 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,90 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 19.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

