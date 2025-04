RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag höher

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 51,91 EUR.

Das Papier von RENK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 51,91 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 52,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 377.138 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,50 EUR erreichte der Titel am 30.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,582 EUR je RENK-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 362,17 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 213,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer