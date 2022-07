Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagnachmittag ins Minus

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 01.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 215,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 214,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 221,80 EUR. Zuletzt wechselten 151.273 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 227,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,40 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 182,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 199,50 EUR an.

Am 06.05.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.266,00 EUR – eine Minderung von 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.405,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,97 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

