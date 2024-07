Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 473,50 EUR nach.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 473,50 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 471,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 477,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.521 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,76 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 52,16 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün