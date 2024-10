Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 488,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 488,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 488,60 EUR. Bei 485,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.993 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 53,61 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,69 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 609,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. Das EPS lag bei 1,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,89 EUR je Aktie belaufen.

