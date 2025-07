Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 1.859,50 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 1.859,50 EUR ab. Bei 1.855,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.888,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.798 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,43 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 28,95 EUR je Aktie aus.

