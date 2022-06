Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag ins Plus

Um 02.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 196,15 EUR. Bei 196,55 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 192,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 151.943 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR an. Gewinne von 12,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 157,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,00 EUR.

Am 06.05.2022 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 1,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,97 EUR fest.

