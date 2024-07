Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 486,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 486,30 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 486,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 483,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.177 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,42 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,40 EUR je Rheinmetall-Aktie.

