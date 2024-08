Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 480,20 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 480,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 478,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 490,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.547 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Gewinne von 19,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 583,13 EUR.

Am 14.05.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,64 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie höher: Weiterer Auftrag vom spanischen Heer

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab