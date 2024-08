Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Rheinmetall

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 487,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,9 Prozent auf 487,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 485,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 490,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.615 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,36 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 115,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 583,13 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,64 EUR je Rheinmetall-Aktie.

