Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 220,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 220,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,60 EUR. Bisher wurden heute 80.832 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,18 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2021 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 188,54 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 170,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 17.03.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,83 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.817,50 EUR – das entspricht einem Minus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.895,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 04.05.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

