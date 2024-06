Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Rheinmetall

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 531,40 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 531,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 530,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 534,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.624 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,83 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 561,88 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,44 EUR im Jahr 2024 aus.

