Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 515,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 515,00 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 515,20 EUR. Bei 512,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.500 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Rheinmetall-Aktie steigt: Positive Analystenstudie und möglicher Rekordauftrag geben Auftrieb