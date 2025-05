Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Plus

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 1.609,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.629,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.591,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.784 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.629,00 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,82 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.370,67 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 12.03.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3,48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

