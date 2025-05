Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 1.779,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 1.779,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.786,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.776,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.780,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.562 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2025 auf bis zu 1.796,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 75,41 Prozent wieder erreichen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,43 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.759,50 EUR.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,31 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

