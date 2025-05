Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 1.789,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.789,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.800,00 EUR. Bei 1.780,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.006 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.800,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 75,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.759,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,64 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

