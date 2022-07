Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 05.07.2022 09:22:00 Uhr 2,5 Prozent auf 204,80 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 204,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 209,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.333 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 10,14 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2021 Kursverluste bis auf 76,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 168,48 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,50 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.266,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 05.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Juni 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Rheinmetall-Tochter schließt Vertrag mit US-Navy

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall erhält Auftrag aus China im Bereich E-Mobilität

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com