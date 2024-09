Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zum Vortag unverändert notierte die Rheinmetall-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 523,00 EUR.

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 523,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 523,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 522,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 522,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 3.288 Stück.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 8,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 609,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. Es stand ein EPS von 1,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

