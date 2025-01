Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 606,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 606,60 EUR nach. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 606,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 614,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.714 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 663,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,43 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2024 auf bis zu 298,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,71 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 698,25 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent auf 2,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

