Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 527,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 527,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 530,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 525,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.821 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 7,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 57,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 561,88 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,44 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

